– Ne simogassuk az ostorral az anyaföldet! – szólt rá egy csikós a karikás ostorral csattintani próbáló emberre, elvette tőle, és megmutatta hogyan kell – nem sikerült utánozni. Erre a jelenetre léptem be Balástyán a rendezvénytérre, ahol a XXIII. Balástyai Böllérfesztivált tartották.

A Balástyai Böllérfesztivál idén is nagy sikert aratott. Fotó: Imre Péter

Színes kínálattal csalogatott a Balástyai Böllérfesztivál

A téren sátrak sorakoztak, az egyikben főztek, hentes termékeket, kolbászokat és szalámikat árultak, és vásárolhattak a kilátogatók. A szomszédosban előadások kötötték le az embereket, ottjártunkkor éppen a Grimm-busz Színház mesejátéka szórakoztatta a gyerekeket, egy másikban szintén főztek és ettek, fogytak az étkek, senki nem maradt, maradhatott éhes – a hagymás sült vér és sült máj nagyon finom volt, kóstoltuk –, de a sétálok között is zsíros kenyeret osztogattak.

A település közösségi eseménye

– Huszonharmadik alkalommal rendeztük meg a böllérfesztivált, és most is tudtunk újítani, akár a főzők és a süteménykészítők számát nézzük, de ez elmondható a mustrára beadott pálinkákról is, párat megkóstoltam – mondta el Ujvári László polgármester, akivel a zsűrizés helyszínén beszélgettünk.

Megemlítette még, hogy a főzők között idén is ott volt két testvértelepülésük, Torda és Balatonakali csapata, és a veteránjárművek randevújára a környékbeli településeken kívül a Vajdaságból is érkeztek autók, motorok. A járművek között igazi különlegességeket fedezhettünk fel, volt Bugatti, Pontiac, régi Opel, Zastava, Moszkvics és Gaz, valamint Dodge is. A gyerekeket traktorral vontatott kisvonat fuvarozta, szüleik pedig válogathattak és vásárolhattak a kirakodóvásár bőséges kínálatából. Ráadásul mindenfelé finom ételek étvágygerjesztő, ínycsiklandó illatai terjengtek.

– A legfontosabb a hagyományok ápolása, bemutatása és átadása a fiataljainknak. Ez a gasztronómiai rendezvény remek alkalom a közösség teremtésére és formálására. A programoknak köszönhetően pedig hamisítatlan fesztiváli hangulat alakult ki a rendezvénytéren – állapította meg Ujvári László.