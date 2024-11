A Szegedi Vadasparkban a három borjúfóka egyeddel rendszeresen foglalkozik három animátor, az állatbemutatókra is trenírozzák őket. A nyáron született fókabébi, Peti, szintén részt vesz ezeken a gyakorlatokon – tudtuk meg Veprik Róberttől, a vadaspark igazgatójától.

Petivel, a borjúfóka bébivel is sokat foglalkoznak az animátorok. Fotó: Karnok Csaba

Borjúfóka – Tengeri kutya

– A borjúfókák nagyon okosak – bár az oroszlánfókák túltesznek rajtuk –, szinte minden kunsztra megtaníthatók. Emiatt a képességük miatt német nyelvterületen tengeri kutyáknak is hívják őket – mondta Veprik Róbert. Azt is elárulta, hogy mivel az állatokat édesvízben tartják Szegeden, a kaja és a vitaminok mellett sótablettát is kapnak. Ennek az összetevőnek a biztosítása fontos a szemük és a bőrük ápolása érdekében. A szülőpár és kicsinyük is rendszeresen tréningezik, mivel ezek a bemutatók népszerűek a látogatók körében.

Peti születése

Nézzük, honnan indult Peti élete. A Szegedi Vadaspark július harmadik dekádjában örömmel jelentette be: Helga, a 2015-ben született borjúfóka, egészséges kicsinynek adott életet. Az izgatottan várakozó látogatók végre láthatták a kisfókát a medencében úszni. A születés a medencés kifutóban történt, és az első órákban az anya óvó gondoskodással vigyázott kicsinyére. A biztonság érdekében az első napokban sekély vizes részre különítették el őket, hogy megelőzzék a fulladást. Néhány nap elteltével a kicsi már magabiztosan tempózott anyja után.

Eljön majd a búcsú

A Szegedi Vadasparkban 2013 óta láthatók borjúfókák, amelyek az intézmény legnépszerűbb látványosságai közé tartoznak. A vendégek örömmel vesznek részt a bemutatókon. A közelmúltban született, Peti névre keresztelt kölyökfóka már a második tengeri emlős, amely Szegeden látta meg a „vízvilágot”.

A borjúfóka egyébként az egyik leggyakoribb fókafaj – Földünk északi féltekéjének partközeli vizeiben él –, de a túlhalászat és a tengerek szennyezettsége őket is veszélyeztetik.