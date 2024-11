Az írott források, helytörténeti hagyományok és más, hasonló korabeli erősségek tanulmányozása alapján Szőke Balázs elkészítette a csongrádi török kori palánkvár makettjét, amely lenyűgöző képet fest a város egykori védművéről.

Az elkészült makett a csongrádi palánkvárról. Fotó: Tari László Múzeum Csongrád

A makett nem csupán a palánkvár alapvető szerkezetét mutatja be, hanem kiegészült olyan részletekkel is, amelyek még hitelesebbé teszik az ábrázolást. Az egyik ilyen kiegészítés egy latorkert: sűrűn egymás mellé állított, hegyes karókból készült egyszerű kerítés. A török kori várak külső védvonalát általában ilyen latorkertek védték, így Csongrádon is nagy valószínűséggel létezett egy ilyen. Bár nem volt igazi védelmi mű, fontos szerepe volt a várat védőknek, hiszen a hirtelen felbukkanó ellenséges csapatok, kóborló hajdúk és latrok távol tartására szolgált.

Szőke Balázs történész munkája példaértékű, hiszen nemcsak a történelmi tényekre támaszkodik, hanem igyekszik a lehető legélethűbb képet adni a múltunkról. A makett elkészültével Csongrád polgárai és a történelem iránt érdeklődők egyaránt közelebb kerülhetnek a város gazdag múltjához.