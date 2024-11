A sekély víz tehát az éjszakai biztonságot, valamint az ivási lehetőséget szolgálja. Napközben a darvak a gyepek mellett learatott kukoricatáblákon táplálkoznak, hiszen amíg mélyszántással nem készítik elő a földet, sok elhullott magot találnak. – Számukra egyébként a 30-40 kilométer sem távolság, így gyakran átjárnak a vajdasági földekre is. Sötétedéskor pedig csapatostól húznak vissza az éjszakázóhelyre. Ez az, amit Szegeden is rendszeresen látni és hallani lehet, hiszen a V alakban repülő darvak hangoskodva szállnak – mondta a szakember.

Akár egész télen is nálunk maradhat néhány csapat

A belvárosban azonban csak a magasban repülő madarakat lehet megfigyelni, ezért érdemes csatlakozni a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai által az őszi hétvégéken rendezett darunéző túrákhoz. A csoportokat olyan helyre viszik, ahol szerencsés esetben akár a fejük felett is elrepülhet egy-egy madárcsapat. A Szalakóta Látogatóközpont kilátójából pedig, ha messziről is, de látni lehet a gyülekező darvakat. Még heteken át csatlakozhatunk az induló túrákhoz, amelyek időpontját a Magyar Madártani Egyesület Facebook-oldalán és a Kiskunsági Nemzeti Park honlapján is meg lehet nézni.

Fotó: Török János

– A vonuló darvakat sok esetben még a karácsonyi vásár idején is lehet hallani a Dóm téren. Az, hogy mikor indulnak tovább, elsősorban attól függ, mikor köszönt be a kemény tél. Tokody Béla azonban hangsúlyozta, hogy nem minden daru repül már tovább tőlünk. – A klímaváltozás miatt egyes példányok már nálunk telelnek. Az előző szezonban például még januárban is 15 ezer példányt számoltunk. És bár nagyon ritka, 2017 óta előfordul, hogy Magyarországon költenek. Idén például 5 pár döntött úgy, hogy a Dunántúlon rak fészket – árulta el.