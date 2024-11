Már messziről érződött a disznótoros és a pálinka finom illata Domaszéken, ahol szombaton ismét volt böllérnap. Az idei disznó levágása most azért is volt különleges, mert az időjárás egy kis hóval is meglepte a kilátogatókat és a sütő-főző csapatokat.

Sült a disznó a domaszéki böllérnapon. Fotó: Karnok Csaba

Egy disznót vágtunk, de jó nagyot, és jó nagy felhajtással. Nagyon szépen sikerült a kábítás, de a szúrás még szebben

– mondta a Délmagyarnak Száraz Ferdinánd, aki levezényelte a disznóölést.

A hentesmester hozzátette, hogy a programok reggel hétkor a csapatok hagyományos disznóvágásával kezdődtek meg a Köztársaság téren. Tartottak pecsenyesütő versenyt, 8 órától pedig hagyományos disznótoros reggelire várták a falu lakosságát, és volt forraltbor-kóstoló is, meg persze tea.

A domaszéki disznó jó ügyet is szolgált

Érdekesség, hogy a domaszéki disznó nem fogyott el, szombaton egy falatot sem ettek belőle. Később azonban, a feldolgozás után egységcsomagokat készítettek a húsból, amit a tanyagondnoki szolgálat osztott szét.

Természetesen ennek ellenére volt disznótoros, csak az több másik állatból készült. A böllérnapon volt egy igazi különlegesség is. A helyi vadásztársaság egy speciális hamburgerrel készült, ami egy zsömléből állt, de a lényeg a húspogácsa volt, ami kétféle vadhúsból készült. Ezért hosszú sorokban álltak az emberek, ami nem is csoda, hiszen zseniálisra sikerült az étel.