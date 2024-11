Aki szereti az édességet, minden bizonnyal hallott már az elmúlt hetekben a dubai csokoládéról. Bár a különlegességet az Egyesült Arab Emírségekben már 2021-ben bemutatta az azt kitaláló cég, azóta pedig számos nemzetközi díjat is elnyert el, Európát csak most érte el ez az őrület, köszönhetően az Instagram- és a TikTok-influenszereknek. De mi is ez a Közel-keleti luxusédesség és mi a titka, hogy most mindenki ezt veszi? Ennek jártunk utána. Segítségünkre Gyuris László mestercukrász volt, aki 3 hétnyi kísérletezés után szintén előállította ezt a csokoládét, mely az A Cappella és Virág Cukrászdák jelenlegi egyik legnagyobb slágere.

A dubai csoki különlegességét a luxusalapanyagok adják. Fotó: Karnok Csaba

Pisztácia, baklava tészta és szezámmag paszta

Az arab cukrászmesterek célja az volt, hogy megalkossák a világ legfényűzőbb csokoládéját, amely nemcsak ízében, de megjelenésében is kiemelkedik. Ennek megfelelően egyes dubai csokoládék ára akár több száz dollár is lehet, hiszen bizonyos változatok arany- vagy gyémántdíszítéseket tartalmaznak. De díszek nélkül is luxuskategóriás édesség, mivel rendkívül drága alapanyagokból készül.

A pisztácia az arab világban hétköznapi olajos magnak számít, mint nálunk a dió, de máshol exkluzív termék. Magyarországon például kilója 20-22 ezer forintba kerül

– mondta Gyuris László.

A dubai csokoládé minőségi alapanyagai között találjuk a 6-8 ezer forintba kerülő csokoládét, a baklava alapjaként ismert kadayif tésztát – amely megsütve és pisztáciamasszával keverve adja a töltelék ropogósságát –, valamint a szezámmag pasztát.

Ezek mind luxusalapanyagok, és mivel nincs bennük olcsó hozzávaló, ez a kézműves édesség árában is megmutatkozik

– magyarázta a mestercukrász.

Közel ötezer forint egy tábla

A dubai csokoládéban kevesebb a csokoládé, mint a töltelék, ezért nem is lehet hagyományos csokoládéöntő formákban elkészíteni. Díszítéséhez kakaóvajas és arany ételfestéket használnak, így kapja meg egyedi, luxus megjelenését, amely ajándékként is tökéletes választássá teszi.

Egy 220 grammos tábla ára 4800 forint. Sokan már találgatják, hogy vajon ez a különlegesség idén mennyire lesz kihívója a karácsonyi bejglinek. Elképzelhető, hogy többen inkább ezt választják majd ünnepi édességként.

Én is azt tapasztalom, hogy a betérő vendégek egyre gyakrabban kérnek sütemény helyett dubai csokit, amit aztán közösen, feldarabolva fogyasztanak el

– mondta Gyuris László.