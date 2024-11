Magyarország mára világviszonylatban is élen jár a túlsúly és az elhízás terén: a teljes felnőtt lakosság 64 százaléka túlsúlyos vagy elhízott. A kövérség elsősorban a nem megfelelő táplálkozás és a mozgásszegény életmód következménye. Ez utóbbi ellen indult egy egyedülálló kezdeményezés, amely Budapest mellett egyelőre csak Szegeden érhető el. A kormány és a Magyar Életmód Társaság által létrehozott Mozgás receptre program részeként elindult a Fitneszbérlet receptre elnevezésű projekt, amely pontosan azt kínálja, amit a neve is sugall.

Fitneszbérlet receptre – Szegeden már erre is van lehetőség. Fotó: Török János

Féláron jár a fitneszbérlet receptre

– Kísérleti jelleggel indítottuk el ezt a kezdeményezést, mert hiszünk benne, hogy ha rábírjuk az embereket a rendszeres mozgásra, egészségesebb társadalom jöhet létre – mondta el lapunknak Király Norbert, a Cédrus Fitness ügyvezető tulajdonosa. – Sajnos a magyarok mindössze 20-30 százaléka sportol rendszeresen. Ezt az arányt szeretnénk növelni. Ez a program tehát azokat célozza, akik jelenleg semmilyen testmozgást nem végeznek – tette hozzá.

A kezdeményezés lényege, hogy a háziorvosok beutalót írnak pácienseiknek a rendszeres mozgásra, és ezzel a recepttel kedvezményes áron lehet fitneszbérletet vásárolni. A szegedi fitneszteremben például a vénnyel érkező vendégek 45 százalékos kedvezményt kapnak.

Saját edző és tudományos háttér

– Az érintettek először egy állapotfelmérésen vesznek részt. Ez alapján alakítjuk ki a mozgásprogramjukat, amelyben mesterséges intelligenciát is alkalmazunk. Ezt követően edző tanítja be nekik a gyakorlatokat – részletezte Király Norbert. A program mögött tudományos kutatás is áll, hiszen a Szegedi Tudományegyetem kardiológiai osztályán jelenleg is folyik egy PhD-kutatás, amely azt vizsgálja, hogy a 40 éven felüli embereknél milyen pozitív változásokat eredményez a sportolás elkezdése.

A programban részt vevő egyetlen vidéki fitneszterem tulajdonosa hangsúlyozta, hogy a háziorvosok feladata eldönteni, kinek írják fel receptre a fitneszbérletet, hiszen ők ismerik pácienseik betegségeit és egészségi állapotát. Emellett három orvossal ők is kapcsolatban állnak, akikhez vendégeiket szűrésre küldhetik. Ez az elsődleges szűrés segít eldönteni, hogy biztonságosan végezhetik-e a mozgást. – A célunk az, hogy minél több háziorvos csatlakozzon a programhoz. Az oktatási anyaguk már elkészült – tette hozzá.