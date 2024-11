Az egészségről szólt az elmúlt hét Szatymazon, amelynek zárásaként megrendezték a Futafalu & Gurulafalu sportprogramot. A csípős vasárnap reggelen futva és gurulva, azaz a futáson kívül kerékpározva, rollerezve vagy nordic walkingozva is lehetett teljesíteni a kijelölt távot. A résztvevők nem versenyeztek egymással, a lényeg az volt, hogy közösen mozogjanak.

Futva és gurulva tettek az egészségükért a szatymaziak. Fotó: Török János

Futva és gurulva az egészségért

– Csaknem 30 éve szervezünk minden évben egészséghetet, ami elsősorban a betegedukációról szól – mondta el lapunknak Lengyel Andrea háziorvos. – Természetesen voltak szűrővizsgálatok: többek között nőgyógyászati rákszűrésre, PSA-szűréssel egybekötött urológiai vizsgálatra, ultrahangra, szemészetre, anyajegy-vizsgálatra és szájüregi daganatszűrésre is lehetett jelentkezni. Ennek a programnak azonban legalább ilyen fontos része, hogy kijöjjünk a falak közül és olyanokat is elérjünk, akik nem mennek be a rendelőbe. A kísérőprogramok pedig mind az egészségmegőrzésről és a mozgásról szóltak: lehetett főzni egészséges ételeket, illetve ki lehetett próbálni azokat a mozgásformákat, amelyek a faluban elérhetők – részletezte a doktornő.