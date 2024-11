– Nagyon szeretem őket! Kedvesek, barátságosak, játékosak – mondta a makói Galamb József Mezőgazdasági Technikum 15 éves, mezőgazdasági gépésztechnikusnak tanuló diákja, Földi Csaba Milán az iskola udvarán. A dicséret címzettjei a golden retriever testvérek, akik, miután megszólalt a csengő, azonnal megjelentek a kiérkező diákok körül, némi simogatás reményében. Volt, aki az uzsonnájából is megkínálta őket. Csaba elárulta: osztálytársaival gyakran kijön a kutyákhoz szünetben, mert egy-egy stresszesebb óra után megnyugtató egy kicsit velük foglalkozni.

Népszerűek a golden retriever testvérek a makói Galamb-iskolában. Fotó: Szabó Imre

Golden retriever testvérek Orosházáról

A törzskönyvezett kan kölykök – mint annak idején megírtuk – majdnem napra pontosan három évvel ezelőtt, 8 hetes korukban kerültek Makóra. Az iskola alapítványa egy orosházi tenyésztőtől vásárolta őket. Nevüket – Pajkos és Szende – a tanulók szavazással választották ki. Az iskolavezetés már évekkel korábban fontolgatta, hogy kutyákat hoz az iskolába. A cél az volt, hogy a diákok az óraközi szünetekben dédelgethessék őket, oldva az esetleges feszültséget – terápiás céllal. Emellett azért is, hogy a fiatalok megtanulják, miként kell a házi kedvencekről gondoskodni: etetni-itatni őket, tisztán tartani a lakhelyüket, esetleg tanítani is.

Kölcsönös szeretet

– Az, hogy a fiatalok lássák el az állatokat, nem valósult meg teljesen. Nem a gyerekeken múlt: kiderült, hogy a kutyák ragaszkodnak egy bizonyos személyhez, akit gazdájuknak tekintenek. Ő a portás, akire hallgatnak és akitől elfogadják a gondozást – említett egyet az elmúlt évek tapasztalatai közül Horváth Zoltán igazgató. A gyerekek azonban nagyon szeretik őket, és kiderült, hogy ez kölcsönös: amikor valamiért nem tudnak lejönni az udvarra, láthatóan hiányoznak az ebeknek. Ha továbbtanulásra készülő általános iskolások jönnek látogatóba, ők is rögtön a kutyákra kíváncsiak. A kutyák féltékenyek egymásra: ha valamelyiküket megsimogatják, a másik is azonnal odamegy, és ő is kéri a simogatást. Horváth igazgató szintén nagy rajongójuk, időnként ő is lemegy, hogy megdögönyözze őket.