A felnőtt, mint jó tükör

A szakember szerint ugyanolyan veszélyes csapda lehet a túlzott, úgynevezett nem odaillő dicséret is. Figyeljük meg, hogy amikor a gyereket alulértékelik, szomorúsággal reagál, míg egy pozitívan túlzó gesztus idegességet válthat ki, mert a gyerek maga is érzi, hogy a helyzet nem őszinte. Azért is fontos figyelni a reakciókra, mert a gyerek számára nélkülözhetetlen, hogy a felnőtt jó tükör legyen. Ebből épül a személyisége, ebből fejlődik és tanul. Novák szerint a szorongás nem eredendő személyiségjegy; a környezet, a szocializáció és az otthoni minta erősítheti és felemelheti, de akár össze is préselheti a gyereket.