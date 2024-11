A vásárhelyi Hód-Mentor Sportegyesület idén is megrendezi 3 fordulós téli terepfutó edzőverseny-sorozatát. Ezúttal is 3, 6 és 9 kilométeres távok közül lehet választani. Az első forduló december 15-én, vasárnap 9 órakor startol a Kása-erdőnél a Ligeti sor északi végétől. A versenyközpontot ismét a Nyugdíjas Lakóparknál rendezik be. Nevezni már lehet az e-nevezés online felületen.

Illusztráció: DM

A második és harmadik fordulókat január 4-én, és február 15-én rendezik majd meg. További részletek a sportegyesület honlapján a versenykiírásnál.