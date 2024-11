Heim Gábor protokollszakértő tartott előadást a közelmúltban az MCC szegedi képzési központjában az intézménybe járó tanulók szüleinek. Mint mesélte, korábban a diákokkal is beszélgetett már, de fontosnak érzi, hogy a szülők is halljanak ilyen előadást, mert az illemtan és a protokoll mostanra kiveszett azokból a családokból, ahol ezt a nagymamától – aki utoljára tanult ilyen témában az iskolában – nem örökítették tovább. Vagy ha igen, időközben elhagyták.

Az illemtan leghasznosabb alapjairól beszélt Heim Gábor Szegeden. Fotó: Karnok Csaba

Komfortzóna, kifogás és a legkisebb ellenállás

– A viselkedéskultúrának három nagy ellensége van. Az egyik a komfortzónánk. Lusták vagyunk például ahhoz, hogy megemeljük a kezünket egy étkezésnél a kanállal. A másik a tanult tehetetlenségünk, vagyis amikor kifogásokat keresünk. A harmadik pedig a legkisebb ellenállás útja, vagyis ha nem szólnak ránk, nem csináljuk úgy, ahogy kellene – magyarázta a szakember.

Előadásában Heim Gábor rengeteg olyan példát említett, amelyekkel kapcsolatosan a szabályokat vannak, akik nem is tudják, mások tudják, de az imént felsorolt három ok miatt nem használják. Ilyen mondjuk a kézfogás kultúrája: sokaknak fogalmuk sincs, hogy rosszul csinálják, pedig akár egy állásinterjún el is lehet bukni ilyesmivel. Hasonlóan nagyon mai probléma a tegeződés-magázódás kérdése.

Az illemtan sarokkövei: tegeződés, öltözködés

– A lányokat 14 éves koruk után egy idegen férfinak magáznia kell, 25 éves kor fölött pedig asszonyom a megszólítása, ha férjnél van, ha nem. Aki egy 25 éves nőt letegez, az vérig sérti és ezt a nő nyugodtan kikérheti magának – hangsúlyozta Heim Gábor, aki szerint az sem mindegy, hogy ha két ember tegeződik, azt hogyan teszi.

Tegeződve is meg kell és meg is lehet adni a tiszteletet, például az időseknek. A tegeződés felajánlása nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve országos cimborák vagyunk

– hívta fel a figyelmet.

Az öltözködéssel szintén rengeteg hibát lehet elkövetni.

– Például amikor egy dúskeblű hölgy hatalmas dekoltázst villant. Aztán csodálkozik, hogy a derekától fölfelé tíz centire néz mindenki, nem a szemébe. Nagyon egyszerű: tegyen róla – mondta Heim Gábor, aki előadásában beszélt arról is, miért ne vegyenek a férfiak fekete színű, vagy rövid ujjú inget, milyen az ideális nadrág- és zoknihossz és arról is, hogyan kell gombolni a zakót. Szót ejtett az esküvők, temetések öltözködési szabályairól és arról is, miért fontos, hogy ruházatunkkal is azt mutassuk, amilyennek szeretnénk, ha az emberek megítélnének bennünket.