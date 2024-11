A betegeim körében, köszönhetően az egészségnevelő tevékenységünknek, magas az oltakozási hajlandóság. Évente 240 adag vakcinát szoktam igényelni, és azt be is adom a pácienseimnek. Nemcsak az idősek jönnek: a veszélyeztetett munkakörökben dolgozók és a krónikus beteg fiatalok is tudják, hogy a vakcina az ő érdeküket szolgálja. Ez pedig meg is látszik egy nagyobb fertőzéshullám idején, hiszen így járványban sincs nálunk drámaian sok influenzás