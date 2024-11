- Jó a büfé szendvicse is, de én inkább ezt szeretem. Ebben pontosan tudom, mi van, hiszen például a kenyérhez a búzát mi termesztettük, sőt mi is őröltük meg – mondta Mihók Zalán, 13. évfolyamos, mezőgazdasági technikusnak tanuló diák a Galamb József nevét viselő makói agrártechnikumban azzal kapcsolatban, hogy az iskola társalgójában minden diáknak jut ingyen uzsonna, aki kér. Hozzátette: amikor falatozik, büszkeség is eltölti amiatt, hogy az alapanyagok, hozzávalók nagy része a tangazdaságból származik. Mint mondta, pontosan azért jelentkezett az iskolába, hogy ezt megtanulja.

Az ingyen uzsonna minden nagyszünetben sikert arat. Fotó: Szabó Imre

Ingyen uzsonna a retró étkezdében

A falakon látható több évtizedes traktortervrajzoknak, tablófotóknak, illetve a bútoroknak köszönhetően retró hangulatot áraszt az agráriskola két éve átadott büféje melletti kis étkező. Horváth Zoltán igazgató már akkoriban felhívta a figyelmet, mivel a gyerekek a gyakorlati képzés részeként termelnek zöldséget, gyümölcsöt és gabonaféléket, sőt feldolgozzák és Helyi Diák Terméke néven forgalmazzák ezeket, kézenfekvő volt, hogy egyenek is belőlük.

- Nálunk senki nem marad éhen. A nagyszünetben az is ehet, akinek esetleg nincs pénze a büfében vásárolni – mondta most.

Készül az uzsonna a Galamb-iskola diákjainak. Fotó: Szabó Imre

Mindig elfogy

Hogy az egész miként működik, azt Szabóné Magyar Éva ifjúságvédelmi felelős mesélte el nekünk.

- Van négy kenyérsütő gépünk. Ezekben készülnek a kenyerek, amelyekhez többnyire tényleg saját lisztet használunk. Az előző este megsütött kenyereket másnap kora reggel a kolléganőkkel felvágjuk és megkenjük – mondta. Méghozzá saját készítésű lekvárral vagy zakuszkával, ha pedig zsírral, akkor a tangazdaságból hozott hagymát szelnek rá. Ezt aztán a nagyszünetre viszik ki az étkezőbe.

- Nem tudunk annyit csinálni, hogy ne fogyjon el – jegyezte meg mosolyogva.

Tea is jár az uzsonna mellé. Fotó: Szabó Imre

Végigfalatozták a szünetet

Így történt kedden délelőtt is. Amikor odaértünk az iskolába, a két takarítónő, Tariné Tóth Hajnalka és Varga Rita már javában kente a kenyereket. A titkárságon dolgozó Kolozsvári Szilviával együtt végül mindent tálcára pakoltak, majd kivittek az étkezdébe. Főztek gyümölcsteát is. Csengetés után aztán a gyerekek pillanatok alatt ellepték az asztalok körüli székeket, és vidáman beszélgetve falatozták végig a szünetet.