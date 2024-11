– A rendezvény bevétele is nagy segítség a Kovács családnak, akik a négyéves Duchenne szindrómás kisfiuk kezelésére gyűjtenek, de az is célom volt, hogy az ügyüket láthatóbbá tegyem. A műsorvezető Pataki Zita volt, aki remélhetőleg országosan is tudja majd képviselni Geri ügyét, de helyi szinten is elindult az összefogás. Remélem, minél több kapu nyílik ki a család előtt, hogy elérhetővé váljon számukra a kezelés – fogalmazott Prágainé Bullás Erika, aki egyelőre még nem tudja, pontosan mekkora összeg gyűlt össze a családnak, de bízik benne, hogy hétszámjegyű lesz az az összeg, amelyet a jótékonysági divatbemutató hozott nekik.