A káposzta igazi C-vitamin-bomba, amely erősíti az immunrendszerünket.

A káposzta vitaminokban gazdag, ezt a jó tulajdonságát a savanyítással sem veszti el. Illusztráció: Pixabay

Télen különösen népszerű

– A káposzta egy olyan zöldség, amely meghatározó volt az emberiség történetében – mondta elöljáróban Sipos József növényorvos. A káposzta ellenálló, jól alkalmazkodó növény, amelyet több hullámban is lehet ültetni. A termés jelentős része savanyítva kerül a fogyasztókhoz, télen pedig különösen népszerű, hiszen a töltött káposzta egyik legfőbb alapanyaga.

Ha nincs gyalu, megteszi a nagy lyukú reszelő is!

– Nagymamámmal nagyon sok káposztát savanyítottunk fahordóban. Sajnos a boltokban kapható savanyú káposzták nagy része gyorsérleléssel, citromsavval és édesítőszerrel készül. Mi viszont elkészíthetjük otthon az igazit. A káposztafejekről el kell távolítani a sérült vagy kissé fonnyadt leveleket. A torzsát kivághatjuk, de ha nem fás, akár bele is kerülhet a savanyító edénybe, mert édes, és cukortartalma segítheti az erjedést. A fejeket le kell gyalulni, de ha nincs gyalu, akkor megteszi a nagy lyukú reszelő is – mondta Sipos gazda. A családja a hordó alját káposztalevelekkel bélelte ki.

A káposzta igazi vitaminbomba!

– A legyalult káposztához sót, babérlevelet, köménymagot, borsot tettünk. Hogy milyen arányban, az olyan titok volt, mint a házikolbász receptje. Nagymamám például inkább átjárt a szomszédokhoz fűszerezni, de soha nem árulta el a receptjét. A káposztát és a fűszereket rétegeztük: egy adag káposzta, egy adag fűszer, és így tovább. Minden réteget döngöltünk; gyermekkoromban én is tapostam az erre a célra tartott sárga gumicsizmámban, hogy kiszorítsuk a levegőt, roncsolódjanak a levelek, és kiadják a levüket. Nyári almát is tettünk a tetejére, a hordót káposztalevelekkel fedtük le, majd terméskövet helyeztünk rá tömörítés céljából. A káposzta erjedési ideje a hőmérséklettől is függ, így aki most hozzálát, karácsonyra elkészítheti a saját savanyú káposztáját!

Sipos gazda kiemelte, hogy a káposzta igazi vitaminbomba. Nagyon magas a C-vitamin-tartalma, amelyet savanyítás után sem veszít el. Emellett B1-vitamint, káliumot, kalciumot és magnéziumot is tartalmaz. „Fogyasszunk minél több káposztát, mert támogatja az ereink egészségét, és erősíti az immunrendszerünket” – javasolta.