Gólyalábasok és ünnepi fények: megnyílt a Dóm téri karácsonyi vásár Szegeden

Pénteken hivatalosan is megnyitotta kapuit a Dóm téri vásári forgatag, mely egészen szenteste napjáig látogatható. A karácsonyi vásár mindig is népszerű volt Szegeden, amihez hozzájárul, a gazdag választékon kívül az igazi ünnepi hangulat az illatos forralt borokkal, a szalmalabirintussal és az óriáskerékkel. Előtte pár perccel az ünnepi fények is felgyúltak a vármegyeszékhelyen.

A karácsonyi vásár hivatalos megnyitása előtt rádióhallgatók kapcsolták fel az ünnepi fényeket Szegeden, a Dugonics téren pénteken délután. A Rádió 88 közösségi oldalán lehetett jelentkezni a feladatra, és a jelentkezők közül a rádió munkatársai sorsolták ki a szerencséseket. Ebben idén volt egy kis csavar, mert Andrea, akit kisorsoltak átadta egy másik családnak a lehetőséget. Így három kisgyerek, Lendi, Lujzi és Ádi, valamint egy felnőtt, Réka nyomhatta meg azt a bizonyos gombot. Szeged péntektől karácsonyi ünnepi fényárban úszik. Fotó: Karnok Csaba Dekorációk, fényfüzérek Izsák Bernadett, a Rádió 88 social média vezetője a Délmagyarországnak elmondta, hogy Makrai László igazgató irányításával, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársainak köszönhetően az összes karácsonyi dekoráció és fényfüzér felkerült a városban, tehát újra teljes pompában tündököl Szeged – köztük a népszerű csodaszarvas. A karácsonyi fények meggyújtása előtt a Dugonics téren a Habakuk Zenekar adott vidám ünnepi műsort.

A téren sokan várták a pillanatot, köztük a joghallgató Márti és barátai. Ők azt mondták, hogy a fények kigyúlása után nem haza, hanem szórakozni mennek, és elárulták azt is, hogy már nagyon várják a karácsonyt, bár az ajándékokat még egyikük sem szerezte be.

Szegeden elindult az ünnepi varázslat Fotók: Karnok Csaba

Karácsonyi vásár November 29-től, péntektől december 24-ig látogatható a Dóm téri karácsonyi vásár, ahol 54 sátor és fabódé várja a vásárlókat, érdeklődőket, ajándékkeresőket. A vásári forgatag hivatalos megnyitását a gólyalábasok érkezése jelentette, de a szegediek már előtte „belakták” a teret. Közösségi tér, találkozóhely A különböző ínyencségek közül megemlíthetjük a forralt bort a felnőtteknek, a forró csokit, gumicukrot és gofrit a gyerekeknek, de van hurka és egyéb finomság az éheseknek, az ínyenceknek olasz és osztrák sajtok, ahol egy 90 kilogrammos ementáli tömbből levágott szeleteket, darabokat is vehetünk és ehetünk. Nem felejthetjük el sokak kedvencét a hagymás sült vért, és biztosan a brassói is végig megőrzi népszerűségét. Az ajándéknak valók közül citálhatjuk a kötött sapkákat, a bőrkesztyűket, a pénztárcákat, a műanyag játékokat, a fából faragott díszeket, a kézzel készített bábokat, az ékszereket és a színes kerámiákat. Igazi közösségi tér, találkozási pont a vásár fényeivel, az adventi koszorúval és az óráskerékkel.

Többen már a sült gesztenyét majszolták, ajándékot kerestek. Egy pár férfi tagja az egyik bevásárlóközpontba akarta „elcsábítani, elcipelni” párját. Várjál már! Szeretném átélni ezt az érzést... – érkezett a reakció. Ezt javasoljuk mindenkinek.

