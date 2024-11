A tökéletes gesztenye titka

A vásárban azt is sikerült megtudnunk, hogyan készül a legfinomabb a sült gesztenye. Bődi Tamás és a Fülig Jimmy Falatozó csapata avatta be a Délmagyarország olvasóit a titokba: a tetejét be kell vágni, hogy a belseje átsüljön. Ha ezzel megvagyunk, forró vízben meg kell párolni, majd 10-15 percig sütni kell, például egy air fryerben.

A vásárban idén is számos programmal készülnek a szervezők. Lesznek kézműves foglalkozások, koncertek, és természetesen a Mikulás is ellátogat majd Szentesre. Az egyik nagy kedvenc pedig idén is a raklap-labirintus.