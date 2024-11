A történelemben is szerepet játszott a krizantém.

A krizantém az első fagyokig pompázik. Fotó: Bús Csaba/MW

A Szung dinasztia is termesztette

Kínában már időszámításunk előtt 550-ben említették, a Szung-dinasztia korában nemesítették is. Főleg a szokatlan színű, formájú fajtákat kedvelték, ahogy napjainkban is. A krizantém Kínában az ősz jelképe lett. A krizantémról már az ókorban is született vers és azóta is gyakran írtak róla, de a képzőművészeknek is kedvelt témája.

A krizantém a kegyelet virága

Gyermekkoromban mindig csodáltam ilyenkor a virágpompába öltöztetett temetőket. Sokan azt mondják, hogy a krizantém a temető virága, én azonban úgy gondolom, inkább az ősz virága. Az én kertemben is sok krizantém nyílik. Általában az első komolyabb fagyokig virágzik. Vannak nagy- és kis virágú krizantémok is. A kis virágúak jobban tolerálják a hideget

– tudtuk meg Sipos József növényorvostól, Sipos gazdától.

De hogyan lett temetői virág a krizantém? Talán egyszerűbb a magyarázat, mint azt gondolnánk. November elsejére már nem sok virág nyílik, a krizantém viszont ezt az időt szereti. Valószínűleg így lett a kegyelet virága.

Évi húszmillió szál

Évente egyébként körülbelül 20 millió szál krizantémot visznek ki Magyarországon a sírokra. Hogy mit tegyünk, hogy a temetőben minél tovább maradjon szép és üde a krizantém, erről kérdeztük Sipos József növényorvost, Sipos gazdát.

Valóban, ilyenkor nagyon sokan visznek krizantémot a temetőbe akár szálas virágként, vagy cserépben, illetve a fedéllel nem lezárt sírok földjébe is ültetik. Ha lehet szeles, fagyzugos helyre az apró virágúakat ültessük, ahol nem ilyen a környezet, ott gyönyörűen díszlik majd a nagyvirágú is

– mondta a növényorvos.

Sipos gazda a temetői krizantémok gondozásával kapcsolatban kiemelte, a virág szereti, ha nedves a talaj a gyökere körül. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ne a virágokat öntözzük, hanem a tövéhez öntsük a vizet, mert ha a virágokat éri a víz, azok gyorsan bebarnulnak.