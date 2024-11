Néhány napja országszerte nő a légszennyezettség, és egyre több helyen válik egészségtelenné a levegő minősége. Szegeden egyelőre a „szennyezett” kategóriába esik a levegő, ami az érzékeny csoportok számára jelent kockázatot. A leginkább veszélyeztetettek a csecsemők, az idősek, valamint az aktív és passzív dohányosok. Ezen kívül különösen érintettek a légúti és keringési megbetegedésben szenvedők, mert a szálló por belélegzése súlyosbíthatja állapotukat. Asztma esetén a rohamok gyakorisága és a gyógyszerigény is növekedhet.

A légszennyezettség mértékét a köd és a szélcsend is jelentősen fokozza. Fotó: Török János

Az elérhető adatok szerint a PM2,5 és a PM10 részecskék koncentrációja is meghaladta a biztonságos határértéket. Mindkettő a szálló por kis szemcseméretű részecskéit jelöli, amelyek azért veszélyesek, mert belélegezve eljutnak a tüdőbe, majd a léghólyagocskákon át a véráramba. Szegeden a PM2,5 a domináns légszennyező, amelynek koncentrációja a reggeli órákban és este 6 óra után a legmagasabb.

A légszennyezés minden télen problémát jelent, mivel a fűtési szezonban jelentősen nő a szálló por koncentrációja. Ezt a jelenlegi ködös, szélcsendes időjárás tovább súlyosbítja.

A meteorológiai előrejelzések szerint az anticiklon, amely a mostani helyzetet okozta, a következő napokban is megmarad. A magasabb légrétegekben ugyan van mozgás – kontinensünk felett több hidegcsepp is kering –, de ezek csak távoli csapadékot hozhatnak. Nyugat-Európa felett egy hidegcsepp déli irányba halad, míg egy közelünkben lévő hidegcsepp kedden észak felé mozdul, amely az északkeleti megyék fölé csapadékot hozhat, akár havazás formájában is.

Vármegyénket azonban valószínűleg nem éri el a csapadék, így itt továbbra is megmarad a hidegpárna, a párás, ködös idő és a légszennyezés.