Lefutotta a New York City Maratont 35 perce

Legendává vált Feri bácsi: 17 éves rekordot döntött meg a New York Maratonon

A New York Times hasábjain is feltűnik a neve a csongrádi Kis Ferencnek, aki a 80+ korcsoportban indult a New York City Maratonon novemberben, és a korosztályában elsőként futott át a célvonalon. Egyedülálló teljesítményével beírta magát a sporttörténelem nagykönyvébe.

Szabó Viktor Szabó Viktor

Feri bácsi már májusban arról beszélt a Délmagyarnak, hogy megfutotta a szükséges szintidőt, így élete egyik legnagyobb kihívására készült. Az álma idén novemberben teljesült: végigfutotta a világ egyik leghíresebb versenyét. A hab a tortán, hogy kategóriáját meg is nyerte, és egy 17 éves magyar rekordot is megdöntött; mostantól az ő neve szerepel a korosztályos gyorsasági lista élén. Csongrád vezetése fogadta az Amerikából hazatért Kis Ferencet, aki korosztályában megnyerte a New York City Maratont. Fotó: Szabó Viktor A kiváló futót szerda délelőtt fogadta Csongrád vezetése, ahol élménybeszámolót tartott. Elmondta, hogy Amerikában rengeteg segítséget kapott a kinti magyaroktól és a helyiektől egyaránt. Mivel az angol nyelvet nem beszéli, az okostelefonjára töltött le egy fordítóprogramot, és így kommunikált. Kifejtette, hogy a sportoláshoz tökéletes volt az időjárás, így 10-14 Celsius-fokos hőmérsékletben nagyon jó időt tudott futni. 30 kilométerig nagyon jól ment a futás, sorra előztem a versenyzőket. Gyönyörű volt a város, nagyon szép helyeken futottunk, de én próbáltam csak magamra és a versenyre koncentrálni. Magam is meglepődtem 30 kilométer után, hogy milyen jó a részidőm, 3 óra 5 percnél jártam. A 40. kilométernél sűrűsödött a mezőny, nehezebb volt előzni, és kezdtem fáradni is. Az utolsó szakasz olyan volt, mint a hullámvasút: emelkedő után lejtő jött, majd megint emelkedő. Mire célba értem, nagyon elfáradtam, az ájulás közelébe kerültem, de kaptam frissítőt, és jöhetett az ünneplés – emlékezett vissza Feri bácsi. Csongrád vezetése fogadta az Amerikából hazatért Kis Ferencet, aki korosztályában megnyerte a New York City Maratont. Fotó: Szabó Viktor Végül 4 óra 36 perc alatt teljesítette a 42 kilométeres versenyt. Ezzel az eredménnyel megdöntötte Ötvös Ferenc 17 éve fennálló rekordját, így korosztályos csúcstartónak mondhatja magát. Amerikai tartózkodása alatt készült vele podcast adás, és a New York Times maratoni lapszámában is megtalálható a neve. Jövőbeli tervei között szerepel, hogy Londonban és Berlinben is teljesít egy-egy maratont.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!