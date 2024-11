A MENYUKE, azaz a Megváltozott Munkaképességűek és Nyugdíjasok Közhasznú Egyesület tagjai, mint annak idején megírtuk, eredetileg azért álltak össze, hogy valamilyen rehabilitációs munkát találjanak maguknak. Ez nem igazán sikerült, közben viszont összetartó csapattá kovácsolódtak, és elkezdtek különböző szórakoztató programokat szervezni maguknak. Ez az elmúlt közel két évtizedben végig jellemezte a társaságot, amelynek alapítói közül a legtöbben már hetven körüliek. Az idő múltával sajnos jó néhányan eltávoztak, ugyanakkor mindig jöttek újak is, így taglétszámuk most is ötven fő körüli.

A MENYUKE makói összejövetelén a vidám terefere volt a legfontosabb. Fotó: Szabó Imre

A MENYUKE együtt ünnepel

Legutóbb akkor látogattuk meg őket, amikor a Hajnal utcai városi civil klubban azért találkoztak, hogy megünnepeljék mindenki névnapját, méghozzá egyszerre. Remek volt a hangulat, jó volt a zene, és finomak voltak a sütemények.

Ilyen rendezvényük minden évben van egyszer – mondta az egyesület elnöke, Szekeres Mihályné. Hogy ezen kívül mit csinálnak éppen, az folyamatosan változik. Hagyományőrző csoportjaik például rendre jeleskedtek a különböző nyugdíjas tehetségkutató versenyeken, ezüst, arany, sőt kiemelt arany minősítést is kaptak már. Most inkább két-három fős csapataik adnak elő tréfás jeleneteket, nemcsak megmérettetéseken, hanem helyi és környékbeli rendezvényeken is

– általában nagy sikerrel.

Emellett az összejöveteleiken kívül odafigyelnek az egészséges életmódra. Ennek érdekében kéthetente nordic walkingoznak a Petőfi parkban.