Hetedik alkalommal rendezték meg Szegeden a Mi a pálya? elnevezésű, általános iskolásoknak szóló műszaki pályaválasztó fesztivált. A program során a kiállító cégek, szervezetek és a szakképző intézmények együtt mutatták be az ágazatokat és szakmákat. A rendezvénynek idén a Pick Aréna adott otthont, ahová a szerdai nap során három turnusban összesen közel ezer diák látogatott el szegedi, illetve Szeged környéki iskolákból.

A Mi a pálya? célja az volt, hogy a diákok kedvet kapjanak a műszaki pályákhoz. Fotó: Török János

A Szegedi Szakképzési Centrum hét iskolája - a Csonka János Technikum, a Déri Miksa Technikum, a Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium, a József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola, a Móravárosi Szakképző Iskola, a Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és a Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum - mutatja be itt szakmakínálatát, kifejezetten az informatika és távközlés, a vegyipar, a gépészet, az épületgépészet, az elektronika és elektrotechnika ágazatokra kihegyezve - mondta el lapunknak Erdélyi Margit, a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója.

A különböző standoknál ki lehetett próbálni többek között a telefonhálózat építését, mobiltelefon-programozást, kerékcentírozást, virtuális módon a karosszériafestést vagy a mozdonyvezetést. Bemutattak különböző robotkarokat és érdekes kémiai kísérleteket is, sőt lehetett látni beszélő robotot, valamint hallgatni a ChatGPT által szerzett zenét is.