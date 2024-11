December hónapban útjára indul a mórahalmi Mikulás ház az Ezer Év Parkjában, immáron második alkalommal – tájékoztatott a park közösségi oldalán. Azt írták, hogy a tavalyi év nagy közönségsikere okán a Mikulás és kedves manó segítői ebben az évben is sok szeretettel várják az apróságokat, akikkel személyesen is találkozhatnak a gyermekek. Illatok, színek, érzések és felbecsülhetetlen élmények sokasága várja a csodára éhes gyermekeket. Az érdeklődőket ezúttal is várja csokiszökőkút, fogadalom vonat, fotópontok és interaktív karácsonyi kisvasút. A Mikulás ház előzetes bejelentkezéssel látogatható.