Összességében idén már nem a gyorshajtás, hanem az elsőbbségadás hiánya a leggyakoribb baleseti ok, a kanyarodás a harmadik helyen áll. A KSH adataiból pedig az is kiderül, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt a motorok száma: idén június végéig 234 ezer 254-et tartanak nyilván, ez a szám 2018-ban még nem érte el a 180 ezret. Az adatokból viszont az is kiderül, hogy évről évre kevesebb balesetet okoznak a motorosok.