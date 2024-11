Csongrádon felismerték, hogy a Nordic Walking egy olyan mozgásforma, amely kellemes időtöltés, és az idősebbek is könnyedén végezhetik. Sőt, nekik különösen ajánlott, hiszen a helyes bothasználattal és testtartással az egész testet át lehet mozgatni, miközben a teljes alsó végtagot tehermentesítik. A bokát, csípőt, térdet, sőt, a helyes tartással még a lumbális szakaszt is át lehet tornáztatni. Továbbá ennek a sportnak nagyon jó tartásjavító hatása is van, hiszen a bot oda-vissza mozgatásával a lapockák elmozdulnak, és a gerinc pici izmai is működésbe lépnek. Így egy kellemes tartásjavítást érhetünk el.

A csongrádi szépkorúak a sportolás mellett a baráti társaság miatt is szeretik a kedd délutáni Nordic Walking edzéseket. Fotó: Szabó Viktor

A mozogni vágyókat minden kedden, 4 óra után várják a Szentháromság téren, ahol a sportolás mellett egy baráti csapat is fogadja az érdeklődőket. Gergely Ildikó Márta, Nordic Walking instruktortól megtudtuk, hogy a csapat törzstagjai évek óta járnak az edzésekre, de mindig hoznak új résztvevőket, ismerősöket, barátokat, szomszédokat, így a csoport mindig frissül.

Egy kör a rekortán pályán 400 métert jelent, és van, aki 6-7 kört is megtesz a háromnegyed óra alatt, hiszen olyan ritmusban és teherbírással bírnak már, hogy nagyobb túrákra is képesek. Természetesen a kezdetekben csak néhány méteres távokat teszünk meg, hogy megtanulják a helyes bothasználatot, ugyanis ennek a sportnak ez az egyik legfontosabb eleme – fogalmazott az edző.

Egy-egy alkalommal 12-16 fő szokott megjelenni, akik a Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség jóvoltából botokat is kapnak az edzések idejére. A tréningekre nem szükséges előregisztráció, ha valaki kedvet kap, nyugodtan látogasson el a keddi Nordic Walking edzésre!

Fotó: Szabó Viktor

Czibulyáné Nagy Katalin két éve ismerkedett meg a sportággal. Azért kezdte el, mert nagyon fájt a térde, de mióta jár ezekre az edzésekre, sokat javult. 73 éves, de nagyon élvezi a mozgást és a társaságot. Kellemesen el szoktam fáradni, a negyedik kör után azonban már érzem, hogy elég lesz ennyi. A térdem megjavult, már nem sántítok. Mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el egyszer és próbálja ki – mondta el Katalin, az egyik résztvevő.