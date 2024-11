– Nyolcvan éve, 1944. november 9-én lőtték agyon a Győr-Moson-Sopron vármegyei Abdán Radnóti Miklóst, aki akkor már kritikus fizikai és mentális állapotban volt, a rossz táplálkozás miatt is több betegségtől szenvedett, a bori táborban például erős fogfájás kínozta. A keretlegények úgy gondolták, hogy már nem tudják dolgoztatni, használni... – kezdte beszélgetésünket a tragikus sorsú költőről Miklós Péter eszmetörténész. 2011-ben jelent meg róla könyve A szegedi bölcsészkar Radnóti Miklós diákéveiben címmel, amelyet eljuttatott feleségének, Gyarmati Fanninak is.

Radnóti Miklós egyik szegedi bérelt szobájában, Wolf városi orvosnál. Nyolcvan éve hunyt el. Archív fotó: Móra Ferenc Múzeum

Nyolcvan éve: az alkotás vágya

– Halálának körülményei tulajdonképpen a mai napig tisztázatlanok, erre nem is akarok kitérni. Inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy ebben a szörnyű helyzetben, szenvedve, kínlódva, a halál kapujában is működött benne az alkotás iránti vágy. Élete utolsó szakaszában tíz költeményt írt, amelyeket a bori noteszben jegyzett le, az utolsó razglednicát, vagyis „képeslapot” 1944. október 31-én Szentkirályszabadján – mondta az eszmetörténész. Megemlítette: az utolsó vers keletkezési helyén, Szentkirályszabadján az a legenda, hogy ott négyelték fel Koppány holttestét.

Az említett kétségbeejtő helyzetben is gondolt a jövőre: gyöngybetűkkel rótta verseit és gondolatait, és a kabátja zsebébe rejtett bori noteszbe írta, hogy aki megtalálja, juttassa el Ortutay Gyulának. Ez meg is történt, amikor 1946 nyarán Ortutay és Gyarmati Fanni azonosították Radnóti Miklós holttestét.

Miklós Péterrel a Cafe Radnótiban beszélgettünk Radnóti Miklósról. Fotó: Karnok Csaba

Szegedi diákévek

– Ortutay Gyulával szegedi diákévei alatt ismerkedett meg és kötött barátságot. 1930 szeptemberében, az egyetemi beiratkozásnál együtt álltak sorba, ott és akkor mutatkoztak be egymásnak. A másik nagyon fontos szegedi kapcsolata, amely költészetére is jelentősen hatott, a szintén zsidó származású Sík Sándor, a Magyar Irodalomtörténeti Intézet professzora volt, aki katolikus papként is szolgált. Már 1930-as találkozásuk előtt is ismerte Radnóti költészetét az egy évvel korábban megjelent Jóság című antológiából. A legenda szerint megkérdezte tőle: – Miért nem a fővárosban tanul? – Tudja, tisztelendő úr, van egy kis hibám… – válaszolta, mire Sík Sándor a vállára téve a kezét így felelt: – Tudom, fiam – mesélte Miklós Péter.