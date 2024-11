Az opál, amely a gyémánt értékével vetekszik, 2025-ben az Év Ásványa lesz. Az SZTE Földrajz- és Földtudományi Intézet Koch Sándor Ásványgyűjteményében is találhatók különleges példányok, amelyek az ásvány sokféleségét mutatják be. Az opál egy víztartalmú szilícium-dioxid változat, amelyet különleges fényhatásai – például az opaleszcencia és az oplizálás – tesznek egyedivé. Az ásvány legismertebb és legértékesebb változata a nemesopál, amely már az ókorban is nagy becsben állt. Kleopátra opálékszerekkel kápráztatta el Antoniust, míg Napóleon császári palástján viselte a Magyarországon, Vörösvágás környékén bányászott drágakövet.

Opál az SZTE gyűjteményében. Fotó: U-Szeged/ Kovács- Jerney Ádám

Az opál különlegessége, hogy körülbelül 10%-ban víztartalmú, ami különleges fényhatásokat eredményez. A nemesopál színjátszó tarka megjelenése, az opaleszcencia és az alapszín sokfélesége (például narancs, sárga vagy fekete) emeli a drágakövek közé. Egyik változata a hialit, más néven üvegopál, amely üvegszerű külseje ellenére mikroszkóposan nagyobb rendezettséget mutat. Az opál értéke karátban mérhető, ahol egy karát 0,2 grammnak felel meg. Bár a 19. században a gyémántok népszerűsége háttérbe szorította az opált, ma újra keresett drágakő, amelyet Ausztrália és Magyarország mellett számos más területen is bányásznak.

Az opál nem csak szép, tananyag is

Az SZTE Földrajz- és Földtudományi Intézet gyűjteményében az opál jelentős helyet foglal el, nemcsak mint tudományos kutatás tárgya, hanem mint a hallgatók számára bemutatott tananyag. Dr. Pál-Molnár Elemér elmondása szerint az ásványtan órákon a hallgatók már az első évben találkozhatnak az opállal. Koch Sándor, az ásványgyűjtemény alapítója személyesen is nagyra értékelte az opált: feleségétől kapott nyakkendőtűjén egy csiszolt nemesopált hordott, és ő maga is ajándékozott opálékszereket. Az opál a magmás kiömléses kőzetekből (mint a vörösvágási) vagy homokkőből (például Ausztráliában) kerül a felszínre, így változatosságával lenyűgöző példája a Föld ásványkincseinek.