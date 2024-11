Az újjászületett gép

Tamás boldogan rója az utakat gyerekkori álmának újjászületett gépével. Minden motorozás egy időutazás: vissza, ahhoz az első alkalomhoz, amikor először ült a régi vason, és arról álmodott, hogy egyszer majd az övé lesz. A motor most is első rúgásra indul, a kétütemű motorokra jellemző pattogó hanggal kékes füstöt ereget. A másodikat, a mai motorokhoz szokott láb kicsit keresi. Elég furcsa helyen, a karburátor alatt, a motor burkolatán fokozatkijelző található, ami így teljesen hasznavehetetlen, de vagány. Tamás mondja is, hogy nem érti, minek az új motorokra fokozatkijelző. Úgyis érzésre és a füle után vált az ember.