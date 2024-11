Szegedi játékosért szoríthattunk szerda este a TV2-n futó Legyen Ön is Milliomos! című műsorban. A Tömörkény Gimnázium történelem–spanyol szakos tanára, Patkós Bence, rögtön az első alkalommal, amikor a játékosjelöltek közé került, megragadta a lehetőséget. A leggyorsabb helyes válasszal beülhetett Palik Lászlóval szemben lévő székbe, hogy megkezdje menetelését a milliomossá válás útján.

Patkós Bence a műsorban. Fotó: TV2

Élmény volt a forgatás

– Nagyon jól éreztem magam a forgatás teljes ideje alatt. Már a kezdés előtt jó csapat alakult ki a játékosjelöltek között: a felvétel előtt egymást kérdezgettük kvízkönyvekből, mindenki igyekezett segíteni a másiknak. Már ekkor tudtam, hogy akár kapok játéklehetőséget, akár nem, pozitív élmény lesz ez a kaland – mesélte Patkós Bence.

A szegedi pedagógus elárulta: nem véletlenül mondják, hogy teljesen más a fotelből ülve válaszolgatni a kérdésekre, mint a stúdióban.

– Bár a műsorvezető nagyon segítőkész volt, és soha nem éreztem, hogy el akarna bizonytalanítani, mégis megtörtént, hogy olyan kérdésben is elvesztettem a magabiztosságomat, amiben egyébként biztos voltam. Ez izgalmas érzés volt – idézte fel a gimnáziumi tanár.

Remélte, hogy nem lesz ciki

Patkós Bence a Tömörkény Gimnázium spanyol kéttannyelvű tagozatán tanít – ott, ahol maga is érettségizett. Mint mesélte, legnagyobb félelme az volt, hogy ne csússzon el egy blőd kérdésen, mert az ciki lett volna a diákok előtt.

– A természettudományos és a bulvárkérdések mennek legkevésbé, ezekre előzetesen kvízkönyvekből készültem – mesélte lapunknak, hogyan próbálta trenírozni magát erre a megmérettetésre. Természetesen megnézett néhány korábbi adást is, a kvízműfaj azonban nem volt ismeretlen számára. Egyrészt már szerepelt hasonló műsorban: a Nyomd a gombot, tesó! című vetélkedőben barátjával közösen egészen az utolsó kérdésig eljutottak. Rendszeresen jár Szegeden kvízestekre is.

A Legyen Ön is Milliomos! című műsorban végül a közönség segítségét egy sportkérdés kapcsán kérte ki: nem volt benne biztos, ki volt az első aranylabdás. A telefonos segítséget pedig Frankenstein keresztnevére használta el.