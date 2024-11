Csütörtökön tartotta a Semmelweis Egyetem idei doctor honoris causa avatását. A tiszteletbeli doktori cím nemzetközileg elismert tudományos munkásság és az egyetem érdekében kifejtett tevékenység alapján adományozható. Ilyen címet vehetett át múlt héten a Szegedi Tudományegyetemen a Nobel-díjas Karikó Katalin is. A SOTE ebben az évben egy szintén szegedi kötődésű szakembert avatott díszdoktorrá: Pető Tünde, a belfasti Queen's University professzora vehette át az elismerést Merkely Bélától, az egyetem rektorától. A tíz kitüntetett között ő volt az egyetlen nő, és rajta kívül csupán egy másik díjazott volt magyar származású.

Pető Tünde a SOTE rektorától, Merkely Bélától, valamint az őt felterjesztő, szintén szegedi származású Nagy Zoltán Zsolttól vehette át díszdoktori kinevezését. Fotó: DM

Pető Tünde 1990-ben diplomázott Szegeden. Egy évig dolgozott a SZOTE-n, majd Olaszországba és Ausztráliába ment, ahol PhD-fokozatot szerzett. A szegedi szemészeti klinikán 1998 és 2001 között dolgozott újra, ezt követően az Egyesült Királyságba költözött. Tizenhat évig a világ egyik legnagyobb szemészeti klinikáján működő Szemészeti Képelemző Centrum vezetője volt, jelenleg pedig Észak-Írország diabéteszes szemészeti ellátásának vezetője, emellett globális kutatásokat is végez ezen a szakterületen.

Erzsébet királynő uralkodásának 60. évfordulóján az ajándékok helyett beérkezett pénzre lehetett pályázni. Ebből valósítottunk meg egy 54 országra kiterjedő szemészeti projektet a Nemzetközösségben: a szűréseken és orvosi ellátásokon kívül orvosokat, nővéreket és technikusokat is képeztünk

– mesélte a professzor, aki jelenleg Kirgizisztánban és Üzbegisztánban vezet hasonló projekteket.

Pető Tünde a SOTE-val is régóta szorosan együttműködik, főként a vakságot okozó látóhártya betegségek kapcsán. – Szeged is csatlakozott ahhoz, hogy itthon is országos programot fejlesszünk ki. Jelenleg azt vizsgáljuk, hogyan lehetne ezt megvalósítani, hiszen az időben felfedezett és gondozott cukorbetegség lassíthatja a betegség miatt kialakuló látásromlást. Emellett olyan ritka betegségek szemből történő korai felismerésével is foglalkozom, amelyeknek egyelőre még nincs terápiája – beszélt munkájáról.