A COVID után kezdődött

Koszta Benedek elmondta azt is, hogy a sakk a COVID-járvány után kezdte reneszánszát élni, hiszen interneten is lehet játszani. Szerinte azonban többen is úgy döntöttek akkor, hogy élőben is kipróbálják a játékot. Az első hivatalos sakkvilágbajnokságot 1886-ban játszották, és Wilhelm Steinitz nyerte, ezzel ő lett a sportág első világbajnoka. 2020-ban a norvég Magnus Carlsen volt a világbajnok, aki 2013-ban, Csennaiban nyerte el a címet az indiai Visuvanádan Ánandtól, és a címét azóta háromszor (2014, 2016, 2018) megvédte. A nők között az első sakkvilágbajnokságot 1927-ben rendezték, amelyet Vera Menchik nyert meg. 2020-ban a kínai Csü Ven-csün volt a női világbajnok.