Haluska Nóra, aki a makói Hagymatikumban szaunamester, nemrégiben az előkelő második helyet szerezte meg a szaunamesterek országos versenyének első elődöntőjén. Ezzel rögtön jogot szerzett a döntőben való részvételre. Egyszer, 2022-ben egyébként már volt a hölgyek között országos bajnok.. Akkor azt nyilatkozta, amikor először, vendégként kipróbálta a szaunát, rosszul lett, és eldöntötte, ez volt az utolsó alkalom - később viszont, miután uszodamester lett, a másik oldal, azaz a szaunamesteri feladat megtetszett neki. Elvégezte a műveléséhez szükséges intenzív képzést, és azóta ez nem csak a munkája, a szenvedélye is.

Szaunamester versenysiker után - elöl a makói Haluska Nóra. Fotó: Haluska Nóra közösségi oldala

A szaunamester feladata sokrétű

A szaunamester feladata sokrétű- A laikusok azt gondolják, a szaunamester csak csapkodja a gőzt. Valójában a legyezésnek külön technikája van, ismernünk kell a használt illóolajakat, az egészségre gyakorolt hatásukat. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy először a dézsából egy esőztető kanállal vizet locsolunk a kályhára, és erre kerül az aromás jéggolyó vagy kása – magyarázta. Ráadásul, tette hozzá, egy jó szaunaprogramot előre ki kell találni, felépíteni, a hangulat megteremtéséhez zenét, hangeffekteket kell válogatni és többek között showelemekre – jelmezek, kellékek - is szükség van.

Munkára készen.

A kis gyufaárustól a korcsolyázóig

A versenyeken ezt annyira komolyan veszik, hogy külön tematikát követelnek meg a jelentkezőktől. Amikor első lett, akkor például a kis gyufaáruslány meséjét adta elő a hozzá társítható illatokkal és zenékkel. Megjegyezte: meglett férfiak is meghatottan, könnyezve jöttek ki a kabinból. Most az olimpia témakörét választotta, és Tonya Harding műkorcsolyázó olimpikon történetét idézte meg, aki azzal szeretett volna előrébb lépni, hogy versenytársa térdét eltörette egy felbérelt emberrel. Emiatt eltiltották örökre a műkorcsolyától, és végül bokszolónak állt. A sztorinak utánajárt, még a róla szóló filmet is megnézte – háromszor.

Haluska Nóra Superwoman jelmezében.

Szeret emberekkel foglalkozni

A szaunamesterek munkája azért is nehéz, mert a párolgás nagy vízveszteséggel jár, amit pótolni kell. Egy napba hét-nyolc program fér bele, ő azonban most egyelőre, mivel a közelmúltban másodszor is anyai örömök elé nézett, visszatérőként három-négyet vállal. A Hagymatikumban különben a legnagyobb a makói nevű, hagymamotívumokkal díszített 28 férőhelyes szauna, ahol kollégáival együtt, váltásban tartja a programokat. Nóra a munkát azért kedveli, mert szeret emberekkel foglalkozni. Megjegyezte: örül, hogy sok a visszajáró vendég, az pedig nagy erőt adott neki a versenyen, hogy közülük néhányan ott is kíváncsiak voltak rá.