– Mit gondoltok, hány kiló egy orrszarvú? – kérdezte egy fiúcska édesanyjától és testvérétől, édesapjával tértek vissza a família többi tagjához a rinocérosztól. – Én nagyon alábecsültem, azt mondtam, 500, szerintetek mennyi? Ne mondd meg, tippeljenek! – mondta a családfő a Szegedi Vadasparkban. Senki sem találta el, ezért elárulták, 1600 kilótól 3200-ig terhelheti meg ez az állat a mázsát. Az állatkerti séta kvízre is alkalmat ad.

Ősszel is jó program a Szegedi Vadaspark, ahol az oroszlánok pihentek, élvezték az októberi napsütést. Fotó: Imre Péter

Adatok és érdekességek a Szegedi Vadasparkról

A barangolás előtt Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója árult el adatokat, érdekességeket birodalmáról. Az 1989-ben kapuit megnyitó 35 éves park 42 hektáron, számos, a világ minden pontjáról származó állatfajjal várja a látogatókat.

– Ez a búcsúrendezvényünk, aminek lesznek gyerekeknek és felnőtteknek való részei, például a horrorösvény, és vendégeink megnézhetik a rozsomákok, az oroszlánok, a barnamedvék és az ázsiai elefántok halloweeni vacsoráját. Érdekes évet zárunk: június végéig rekordokat döntögettünk, viszont a júliusi-augusztusi hőség és a szeptemberi esőzés megakasztotta a folytatást, de a 200 ezres látogatói létszám szerintem most is meglesz, az idén nyílt kalandpark is népszerű – értékelt az igazgató.

Várnak az állatok

A vadaspark egész évben látogatható és kínál programokat, de azzal számolni kell – jegyezte meg Veprik Róbert –, hogy az állatok egy része már elkezdte a készülődést a télre, nem annyira aktív, de az üvegfal mögött a trópusiak is megtekinthetők. November elején kerülnek be bizonyos fajok a belső terekbe, a madarak gyűjtik, elrejtik és raktározzák a makkot, a medvék meghíznak, tartalékolnak a téli álomra.

A megkapó, varázslatos színek változatosságával az erdő is gyönyörű ilyenkor

– tette még hozzá a szakember. Majd megbeszélésre sietett, jómagam pedig a nyakamba vettem a parkot, az induláskor még nem sejtve, négy, ötórás túra lesz belőle.

Család Gyálról

Még el sem fáradtam, amikor a zsiráfok és zebrák közelében büfékbe „ütköztem”, amelyeket, nem meglepő, állatokról neveztek el. Azt sem bízzák a véletlenre, hogy az etethető állatokat mivel traktálják a látogatók, már a pénztárnál és az említett büféknél is vásárolhatunk Zoo Csemegét. A szavannai régió legnépszerűbb állatai a zsiráfok, és hogy egy szintben legyünk velük, emeleti teraszra is felkapaszkodhatunk, így akár a szemükbe is nézhetünk. Itt futottam össze először, mert a nap folyamán még többször „ütköztünk”, a gyáli Erdélyi családdal, a szülőkkel, Erikával és Endrével, és a négy csemetével, Dominikával, Kristóffal, Johannával és Dorottyával.