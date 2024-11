Ez önmagában még nem lenne olyan nagy hír, hiszen előfordul, hogy az ember benézi, hogy melyik kijáraton is kellene kimennie. Csakhogy ez az autós a forgalommal szemben tette meg a maga körét. A Kutasi út felől érkezett és nemcsak a forgalommal, de a józan ésszel is szembe ment. Ha már ennyire eltévedt és balra indult a körforgalomban, a Bajcsy-Zsilinszky utca felé is kifordulhatott volna, hogy kimentse magát ebből a helyzetből, de ő folytatta a KRESZ szabályaival dacoló ámokfutását. A tramtrain szerencsére két másodperccel hamarabb ment át a körforgalmon és az arra járó autósok is lassítottak és utat adtak a sofőrnek, aki végül a Kutasi út felé távozott. Erről a HMVHLY Car Life oldalon tett közzé egy felvételt Kovács Csaba, a csoport egyik tagja. Egy kommentelő azt írta, az autós vagy hülye volt, vagy csak híres akart lenni a csoportban.