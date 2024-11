A Páduai Szent Antal katolikus templom előtt is elhelyeztek Balástyán őszi hangulatú díszítést, és a böllérfesztivál idején még madárijesztők is ott strázsáltak a park egyik sétánya mellett. A templomnál lévő dekoráció a tökökre épül – vagyis a „tökölés” a jellemző –, ami nem csoda, hiszen már jó ideje ehhez a növényhez kötjük ezt az évszakot. Biztos vagyok benne, hogy nemcsak nekem tetszik; láttán nemcsak én mosolyodom el, és nézem szívesen pár pillanatig. Szebb lesz tőle a nap, vagy legalábbis a 24 óra pár pillanata. Azért örökítem meg ezeket a „képeket,” hogy azok is láthassák, akik nem Balástyán élnek, vagy busszal nem utaznak át a községen.

Balástya híres változatos köztéri díszítéseiről; ősszel a templom előtt is látható egy „tökölés,” vagyis őszi kompozíció. Fotó: Imre Péter

Tökölés és más

Emlékeim szerint legutóbb a csongrádi életképre „csodálkoztam rá,” amelyben a tökön kívül alakok, figurák, szerszámok és tárgyak is szerephez jutottak. Megőrzöm ezeknek az emlékét, mert a jósoltan kemény, hideg tél alatt is melegséggel tölt majd el, ha telefonomon a fotógalériához lapozok, és újra megnézem. Bár őszintén szólva, akkor is mosolyognék, sőt nevetnék, ha végre szép, fehér takaró borítaná az utcákat, a tájat. Végre normális mennyiségű hó esne, és a mai óvodások, kisiskolások hóembert építhetnének, hógolyózhatnának, és szánkózhatnának a töltésoldalban.