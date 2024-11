Eddigi pályafutásának legnagyobb elismerését vehette át lapunk fotóriportere, Török János. Kollégánk Hégető Honorka-díjat kapott az ásotthalmi Káposzta Máriát bemutató fotósorozatért.

Hégető Honorka-díjjal elismert kollégánk, Török János és fotóriportjának alanya, Káposzta Mária. Fotó: Németh György

Török János: természetfotók és társadalomábrázolás

Török János, a Délmagyarország elismert fotóriportere, az elmúlt években számos rangos díjat nyert. Munkásságát a természetfotózás és a társadalomábrázolás terén is kiemelkedő alkotások jellemzik. A társadalmi témák megörökítésében is jeleskedik. A Brassai sajtófotó-pályázaton szociofotó kategóriában első helyet ért el a Kalános Zsoltika és Antonia című képeivel, amelyek a szegénység és a gyermeki ártatlanság kontrasztját ábrázolják. A 42. Magyar Sajtófotó Pályázaton harmadik helyezést ért el egy idős, magányos asszonyról, Káposzta Máriáról készített portrésorozatával, amely a komfort nélküli élet nehézségeit mutatja be érzékeny és hiteles módon. Sorozatát most a Hégető Honorka Alapítvány is díjazta.

A Hégető Honorka-díj

A 2003-ban indult díjat idén 20. alkalommal adták át. Olyan alkotásokkal lehetett nevezni, amelyek videó, fotó vagy fotósorozat formájában mutatnak be társadalmi problémákat, valamint az azokra adott válaszokat, lehetséges megoldásokat. A Hégető-díjat 2003-ban, az RTL fiatalon, autóbalesetben elhunyt riportere, Hégető Honorka munkásságának emlékére alapították. Honorka elsősorban a hátrányos helyzetű emberek sorsával foglalkozó riportokat készített, amelyért 1999-ben Toleranciadíjat kapott.