A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán idén ősszel is megrendezték az Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát, amelyen összesen ötvennégy pályaművet mutattak be a Katasztrófavédelmi Intézet diákjai. A tűzvédelmi, mentésirányítási és katasztrófavédelmi műveleti tagozatban Demeter Attila szegedi tűzoltó hozta el az első díjat, nem is akármilyen tanulmányával.

Tűzoltó: veszély nélkül tudnak vészhelyzetet szimulálni. Fotó: Karnok Csaba

Tűzoltó a katasztrófavédelemnél

– Harmadéves levelező tagozatos vagyok a tanuló vagyok a közszolgálati egyetem katasztrófavédelmi tagozatán, ahol rendszeresen szoktak ilyen tanulmányi versenyeket rendezni. Ennek az egyik részén lettem most az első, mégpedig egy tanulmánnyal, amely arról szól, hogy miként lehet alkalmazni a virtuális valóságot a tűzoltóságoknál és a képzésben – mondta lapunknak a fiatal tűzoltó.

Demeter Attila elmondta, hogy a virtuális valóság egyre jobban terjed, és sok tudományág is használja. A tűzoltóknál ez azért hasznos, mert veszély nélkül tudnak vészhelyzetet szimulálni.

Virtuális valóság

– Úgy képzeljétek el, hogy ha a VR szemüvegben közelítek a tűzhöz, akkor a megfelelő mellény melegszik rajtam. Ez nagyon izgalmas. És közben azt is felmértem, hogy a katasztrófavédelemnél, hogy állnak a virtuális valósághoz, mennyire fogékonyak rá. Vagyis szerteágazó volt a munka – fogalmazott a tűzoltó, aki állítja, hogy a virtuális valóság messze nem a jövő, hanem a jelen.

Demeter Attila egyébként most fejezi be az egyetemet, de szeretne továbbtanulni. Amit valahogy majd össze kell egyeztetnie azzal, hogy szeret vonulós tűzoltó lenni. Azt mondta, hogy a szegedi laktanyában a helyén van, jól érzi magát, de azért fontos neki a továbbtanulás is. A tűzoltó nem zárta ki, hogy egyezer leteszi a fecskendőt, és valamilyen másik munkakört talál a katasztrófavédelemnél. De ez még odébb van.