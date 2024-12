„Hosszúkás, két végén zárt, csigavonalat követő tésztavégek, egyenletes vastagságú, párhuzamos oldalú, kitüremkedéstől mentes” – így kell kinéznie a bejglinek a Magyar Élelmiszerkönyv szerint, amely szigorúan szabályozza a karácsonyi sütemény készítését és elnevezésének feltételeit. Ezért van, hogy azok a termékek, amelyek nem felelnek meg az előírásoknak, nem bejgli, hanem tekercs néven kötnek ki a nagyáruházak polcain.

Gyuris László mestercukrász: Nem volt könnyű, de sikerült. Az idei karácsony sztárja a dubai csokis bejgli. Fotó: Karnok Csaba

A tökéletes bejgli titka

– Nagyon sok titka van a jó bejglinek. Az első mindjárt a jó tészta. Véleményem szerint a vaj mellé kell bele zsír is. Illetve van az egésznek egy ritmusa, ügyesen kell az idővel játszani. Kétszer kell pihentetni, de nem sokat – mondta Török Ági, a szegedi Sugar & Candy cukrásza. A töltelékre rátérve így folytatta: – Nem lehet túl nedves, de túl száraz sem, az sem jó, ha túl sok, és az sem, ha túl szorosan van feltekerve.

Klasszikus ízek és újítások

A Sugar & Candy tulajdonosa, Barta Enikő azt mondja, a bejgli soha nem megy ki a divatból, és hiába próbálkoztak minden évben más-más különleges töltelékkel, mindig a két klasszikus, a diós és a mákos fogyott a legjobban. Ezért idén ezek mellett csak pisztáciás-málnás ízesítésű bejgli készül náluk.

A szegedi Sugar & Candy-ben a klasszikus mákos és diós mellett idén készül pisztáciás-málnás ízesítésű bejgli is. Fotó: Karnok Csaba

Reggel még nagy volt az izgalom

A dubai csoki őrület begyűrűzött a bejgli piacra is. – Ez most sült ki, még be sincs árazva. Reggel még nagy volt az izgalom, mert tegnap pozsonyi kiflibe töltve próbáltam ki, jó-e – érkezett Gyuris László néhány rúd dubai csokis bejglivel. Az A Cappella cukrászda vezetője azt mondta, az elmúlt harminc év legnagyobb szakmai kihívásai közé tartozik a dubai csokis bejgli receptúrájának kikísérletezése. Két napig csak ezen dolgozott a mester. A végeredmény magáért beszél.

A dubai csokoládés bejgli kihívásai

– A dubai csokoládét bejgliben visszaadni kihívás. A tésztának ki kell bírnia a sütést, miközben a pisztácia olajtartalma sütés közben ki akar jönni – avatott be a nehézségek sorába Gyuris. A következő megpróbáltatás az lesz, amikor 23 karátos ehető aranyfóliába próbálja majd becsomagolni a dubai csokoládét, de az egy másik történet. A dubai csokis bejgli annyira új, hogy még ára sincs, egyelőre egy viszonyításon alapuló ár (5288 forint) szerepelt az árlapon. Hamarosan kézbe veszi az ügyet Gabika, a cukrászda gazdasági irodájának vezetője, és a receptúra, hozzávalók ismeretében kikalkulálja az árat.