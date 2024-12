A két fiú egy korosztály, mindketten Szegeden járnak középiskolába. Dombi-Kiss Botond a Déry Miksa Műszaki Technikum elektrotechnikusi szakára jár, Versegi Attila pedig a Radnóti Miklós Gimnázium matematika-fizika szakos tanulója. Az is közös bennük, hogy villamosmérnökök szeretnének lenni. Elmesélték, hogyan jutottak ki a gyorstávirász világbajnokságra.

Dombi-Kiss Botond (balról) és Veregi Attila a gyorstávirász világbajnokságról érmekkel tértek haza. Fotó: Dombi-Kiss Botond

Botond játékbolt helyett villamossági üzletekbe járt

A két fiút már kis korukban sem a játékok érdekelték, hanem inkább az elektronikus alkatrészek.

– A szüleimmel a játékbolt helyett a villamossági boltba jártunk. Ott szerettem nézelődni, és onnan kaptam nekem való „játékokat” is. Hároméves koromban például lámpát kértem a Jézuskától, de még nagyon sok lámpát vettek nekem a szüleim, mert számomra ez volt az igazi játék. Szerettem volna megtudni, hogy mitől lesz a fény. Villanykapcsolókkal, konnektorokkal és vezetékekkel is nagy boldogságot lehetett nekem szerezni. Alig múltam 3 éves, amikor megtanultam olvasni, onnantól már elektronikai magazinokat is kértem, amiket az első betűtől az utolsóig kiolvastam – mondta Dombi-Kiss Botond, aki évek óta gyűjti a régi mobiltelefonokat, amiből ma már 2800 darab van neki. A régi rádiókat és tévéket is gyűjti.

Attila az elromlott elektronikai eszközöknek örült legjobban kiskorában

Barátját, Versegi Attilát is az elektronika érdekelte már egészen kis korától. Még csak óvodás volt, amikor kapott egy olyan elektronikai táblát, amin az iskolások tanultak technika órán.

– Minden elromlott elektronikai eszközt megkaptam otthon vagy az ismerősöktől, aminek én jobban örültem, mint egy új játéknak. Ezeket mindig szétszedtem, közben megtanultam, milyen alkatrészekből állnak és hogyan működnek. Később már összerakni is sikerült ezeket a dolgokat – sorolta Attila. Ő már 8 éves korától tagja a Hódmezővásárhelyi Rádió Klubnak. Elsősorban azért választotta a klubot, hogy a szakkörben még több elektronikai ismeretre tegyen szert, közben megtanult morzézni és rádiózni is.

Gyűjtik a régi mobilokat, számítógépeket

A két azonos érdeklődésű és azonos életkorú fiú édesapja jó barátságot ápol, kollégák is voltak egy időben. A gyermekeik azonban nem rajtuk keresztül, hanem egy hódmezővásárhelyi elektronikai hulladékgyűjtésen ismerkedtek össze, ahol mindketten kincsekre vadásztak: régi mobilokra, tévékre, számítógépekre, mindenféle alkatrészekre. Kint töltöttek egy napot, és közben jól összebarátkoztak.