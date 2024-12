A hónap elején Fair Play kupán menetelt az Alföldi ASzC Kiss Ferenc Erdészeti Technikum csapata, ahol a városi selejtezőt hibátlan mérleggel kezdték, kapott gól nélkül.

Sűrű hónaon vannak túl a az Alföldi ASzC Kiss Ferenc Erdészeti Technikum csapata. Fotó: Levente Borsi Facebook

Három mérkőzés, három győzelem 12 rúgott és 0 kapott gól. A sorozat folytatása tavasszal. Következő esemény a futsal diákolimpia volt, ahol a város 18 csapata három csoportban mérte össze erejét. Itt iskolánk többek között a tavalyi országos döntőben is részt vevő Dugonics András Piarista Gimnáziumot is verve első helyen jutott tovább a városi hatos döntőbe. Itt még büntetőkkel a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumon sikerült győzedelmeskedni, így a 4. helyezést érte el az iskola. Az elmúlt években röplabdában nem sok babér termett az iskola csapatainak a diákolimpiákon, viszont a B csapat megszerezte első győzelmét a csoportjában. Elindultak a floorball diákolimpián is, ahol a vármegyei döntőből második csapatként továbbjutottak a területi döntőbe. Decemberben Kecskeméten folytatódik a verseny, ahol már öt megye legjobbjai mérik össze erejüket.