Legalább 300 élet megmentését tűzték ki célul a december 2-án megrendezett SZTE véradáson. A TIK-ben reggel 9 és délután 4 óra között várták azokat, akik szívesen segítenének a műtétre váró vagy más okból vérkészítményre szoruló betegeknek. Érdekességként megjegyezték, hogy a szokásos kritériumokon túl az egyetemisták számára azt is feltüntették, hogy csak az adhat vért, aki legutolsó tetoválását vagy testékszerét a véradás időpontja előtt legalább fél évvel készíttette.

A TIK-ben hétfőn tartott egyetemi véradáson ismét sokan vettek részt. Fotó: Timár Kriszta

A TIK-ben minden évben tartanak véradást

Bár a szervezők arra számítottak, hogy főleg délután lesz nagy a forgalom a bejárati szinten kialakított, paravánokkal eltakart véradó területen, késő délelőtt is folyamatosan érkeztek az egyetemista véradók. Bár általában 6-8 perc alatt le is folyik a 4,5 deciliternyi vér, amit ilyenkor levesznek, folyamatosan feküdtek az ágyakon.

– Ez az ötödik véradás, amin részt veszek – mesélte Polyák Tamás, akit az motivál, hogy segítsen másoknak. – Nem fájdalmas, nem is szoktam rosszul lenni, maximum egy kicsit gyengébbnek érzem magam azon a napon – mesélt tapasztalatairól.

Az elsőéves orvostanhallgató, Szécsi Sára harmadik sikeres véradásán vett részt a TIK-ben. – Egyik legjobb barátnőm apukája autoimmun beteg, kéthetente kell neki négy egység vér. Amikor először mentem véradásra, azt hirtelen felindulásból tettem: mivel ugyanaz a vércsoportunk, szerettem volna neki segíteni. Sajnos akkor ez nem jött össze, mert éppen egy betegségből gyógyultam fel, és nem voltak megfelelők az értékeim. Azóta viszont odafigyelek még a táplálkozásomra is: most is több húst ettem, mielőtt idejöttem – mosolygott. Sára is azt mondta, hogy csak pozitív tapasztalatai vannak a véradással: nem kellemetlenebb, mint amikor egy nagylaborhoz vesznek le vért. – Ez most nekem a pihenőidő a vizsgaidőszakot megelőző rengeteg tanulás között – tette hozzá.

Az Országos Vérellátó Szolgálat munkanapokon 60-70, évente közel 15 000 helyszínen biztosít lehetőséget véradásra, hogy aki segíteni szeretne, az megtalálja a legmegfelelőbb helyszínt és időpontot. A TIK-es rendezvényhez hasonló kiszállásos véradások mellett a Szegedi Regionális Vérellátó Központban is várják a segíteni vágyókat a hét minden munkanapján, így aki segíteni szeretne, ott bármikor megteheti.