Ágota futás: ötvenmillió forint gyűlt össze – galériával, videóval

A Dóm tér megtelt, mindenütt rajtszámos, sportolásra készülő emberek voltak szombaton, akiket többek között még három BYD autó, szűrőbusz, katonai és SZTE stand, az ifjabbakat ugrálóvár várt a vármegyeszékhely, sőt az ország egyik legszebb terén. A jótékony célú Ágota futás másodszor mozgatta meg az embereket, engedve a felszólításnak, invitálásnak: Fuss értük Szegeden! Értük, vagyis a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekekért, az Ágota Közösségért.

Az Ágota futás ismét megmozgatta az embereket. Fotó: Török János

Ágota futás és emlékezés

A futást a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, a SZTE és a Gál Ferenc Egyetem szervezte meg idén is, az eseménnyel a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeket segítő Ágota Alapítványt támogatva. A köszöntőkben elhangzott ennek a fontossága, a társadalmi felelősségvállalás; Dux László, a GFE rektora azt is megemlítette, „Ferenc pápa, akinek ma van a temetése, szerette a magyarokat, rá is emlékezzünk ezen a szép tavaszi napon”. Ezzel kapcsolatban hangzott el az is, lehetőségünk lesz arra, hogy a zajban örüljünk és a csendben imádkozzunk. A gyászszertartás kezdetekor, 10 órakor percekig tartó harangszó búcsúztatta Ferenc pápát.