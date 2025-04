Mutatjuk, hol vetítik a Bajnokok Ligája elődöntőket Szegeden

Bár a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntői még csak most kezdődnek, és a döntőre is több mint egy hónapot kell várni sokakat már most érdekelhet, hol és hogyan követhetik a sorozat hátralévő mérkőzéseit.

Bajnokok Ligája elődöntő kezdődik. Illusztráció: Shutterstock

Bajnokok Ligája elődöntő közvetítés a városban

Jó hír a labdarúgás szerelmeseinek, hogy az RTL Csoport közlése szerint a Bajnokok Ligája idei idényének hátralévő legizgalmasabb mérkőzéseit, a keddi Arsenal–Paris Saint-Germain, a szerdai Barcelona Internazionale elődöntőket, valamint a május 31-i döntőt, a hagyományos RTL csatornán közvetítik majd, függetlenül attól, mely csapatok jutnak a fináléba. Így az utolsó öt találkozó követéséhez semmilyen extra előfizetésre nem lesz szükség, hiszen az RTL a legolcsóbb tévécsomagokban is elérhető, sőt a Mindig TV-n keresztül akár ingyenesen is nézhető.

Ez különösen jó hír azoknak a szurkolóknak, akik csalódottan fogadták, hogy a 2024/2025-ös idény kezdetétől az RTL három évre megszerezte a BL hazai közvetítési jogait, ám a meccsek többségét az RTL+ streamingplatformon tette elérhetővé, fizetős formában. A váltás komoly felháborodást váltott ki, hiszen a Bajnokok Ligája eddig széles körben hozzáférhető volt, az online térbe száműzött közvetítések azonban csak előfizetés ellenében váltak elérhetővé a hazai nézők számára. A mostani döntés tehát sokak számára visszahozhatja a közös, élő meccsnézés örömét.

Természetesen azok sem maradnak le a nagy meccsről, akik közösségi élményre vágynak a BL-elődöntő alkalmából. Nyugodtan ellátogathatnak azokba a szegedi vagy a Csongrád-Csanád vármegyei szórakozóhelyekre, ahol rendszeresen sportközvetítéseket sugároznak a televíziók, hiszen ezen helyeken biztosan az év egyik legfontosabb mérkőzéseit fogják közvetíteni a háttérben.