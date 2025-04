Oldtimertől a villanyautóig, járműparádéval ballagtak a diákok a városban – galériával, videóval

Hetven járművel – motorokkal, autókkal és kamionnal – ballagtak idén a Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Technikum végzősei. Az autóipari szakmákat oktató iskolában hosszú évek óta hagyomány, hogy két- vagy négykeréken búcsúznak a tanulmányaikat befejezők: hosszú konvojban vonulnak végig a városon. Az idei menet kedden 10 órakor indult az iskola udvaráról.

Hetven járművel ballagtak idén a Csonka iskola végzősei. Fotó: Karnok Csaba

Nem hagyományos módon ballagtak

– A mostani jelszavunk az volt: oldtimer-től az elektromosig. Merthogy a képzési palettánk is ilyen széles – mondta el lapunknak Tóthné Bíró Zsuzsanna intézményvezető, aki azt is elárulta: alternatív járműhajtási technikus képzést is indítanak szeptemberben éppen amiatt, mert 2027-től már csak az ilyen képzettséggel rendelkező szakemberek nyúlhatnak majd hozzá a villany- illetve hibrid autókhoz.

– Ez a ballagás egyrészt egy nagy ünnep, másrészt viszont szakmai program is. A duális partnerek, a tanárok és a felnőtt tanulók olyan járműveket is hoztak, amelyeket a tanműhelyben ritkán vagy soha nem látnak. Itt viszont a gyülekező idején belenézhetnek és a paramétereiről is beszélgethetnek a tulajdonossal – magyarázta az intézményvezető.