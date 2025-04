Beach body eléréséhez lassan kifutunk az időből, de nem ez az egyetlen megoldás, hogy jól érezzük magunkat

Nem sokkal több, mint két hónap, azaz pontosan 66 nap van június 20-ig, a nyár hivatalos kezdetéig. Az edzőtermekben lázasan készül a beach body, ezekben a pillanatokban is épülnek azok az izmok.

A beach body nem lehetetlen, viszont sok tényezőtől függ, fontos hozzá a mentális egészség is. Illusztráció: Shutterstock

Beach body és az önértékelés

Január elsejével sokan megfogadták, hogy idén bizony, ha törik, ha szakad, elkészül az a beach body. A legfontosabb újévi fogadalmak listáján dobogósak ezek az elhatározások. A beach body kifejezés alapvetően arra utal, hogy mielőtt megérezhetjük a homokos strandot talpunk alatt, "formába" kell jönnünk. Sajnos azonban ez a kifejezés és a mögötte meghúzódó ideológia káros lehet az önértékelésre. Szabó Kata szegedi személyi edző szerint a beach body nem azt a testképet jelenti, amivel a társadalmi elvárásoknak megfelelve jobban szeretnénk kinézni a vízparton, hanem egy olyan motivációt, amellyel sok embert rá lehet venni a rendszeres testmozgásra és az egészséges táplálkozásra. A nyárra való felkészülés egy nagyon jó apropó arra, hogy változtassunk szokásainkon és egy megfelelő életmódot kialakítva egész évben formában legyünk - tudtuk meg tőle.

A közösségi médiában villámgyorsan terjedő trendek erősen befolyásolják, mit tekintünk ma ideális strandformának – mondta el Kata, személyi edző. Szakmai szemmel nézve a feszes bőr, a kevesebb testzsír és a látható izmok jelentik az optimális formát. De szerinte mindennél fontosabb, hogy elfogadjuk a saját testünket, és ne hasonlítgassuk másokéhoz. A beach body, vagyis az elvárt strandszezonos alak, nem lenne szabad, hogy kötelező elvárásként nehezedjen ránk. Egyrészt azért, mert minden test más, különbözőek az igényeink és adottságaink. Másrészt pedig lehetetlen egy idealizált képet pontosan lemásolni úgy, hogy közben ne sérüljön a mentális vagy fizikai egészségünk.

Ha mégis emellett döntünk, akkor mi kell hozzá?

Az első és legfontosabb lépés a fenntartható életmód és szemléletváltás kialakítása. Rendszeres testmozgással és tudatos táplálkozással nyárra is elérhetjük a céljainkat, de nem érdemes kizárólag a strandszezonra koncentrálni. Olyan edzésprogramot válasszunk, amely hosszú távon is fenntartható, és valóban támogatja a fejlődést. Fontos, hogy a heti edzésterv tartalmazzon 2-3 alkalommal súlyzós edzést, valamint állóképesség-fejlesztő és kardió jellegű mozgásformákat is, a személyre szabott, kiegyensúlyozott eredmény érdekében.