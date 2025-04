Húsvéti csokinyuszi-teszt: a legdrágább megbukott, az abszolút győztes egy másik dimenzióból jött – videóval

Egy egész szatyornyi csokinyuszi várt arra, hogy megkóstoljuk, csak azért, hogy másnak ne kelljen végigszenvedni a legolcsóbbak kóstolását.

Csokinyuszi toplistát állítottunk össze, nem minden finom, ami drága. Fotó: Karnok Csaba

Csokinyuszi kóstolás

A húsvéti csokinyuszi az ünnep elmaradhatatlan édessége. Ott lapul a fészekben, a gyerekek pedig izgatottan kutatják a fűben, bokrok tövében, remélve, hogy rálelnek a nyuszira, vagy akár egy egész csokicsaládra. Szerkesztőségünk vállalta a csokisokkot és cukormérgezést, végigkóstoltuk a boltokban kapható legnépszerűbb csokinyuszikat. A legnagyobb döbbenet akkor ért minket, amikor az utolsó helyen nem a legolcsóbb, tömbös csokimassza végzett, hanem a sokak által kedvelt Boci nyuszi. A Boci csokiból készült nyuszit úgy jellemeztük „mintha romlott lenne”. Bizony, a nosztalgia néha nem elég. A másik meglepetés: az ezer forint felettiek sem hozták a várt csúcsgasztronómiát. Sőt, több esetben is túl édes, túl tömény, szinte fárasztó élményt nyújtottak. Úgy tűnik, a drágább nem mindig jobb, legalábbis ha csokinyuszikról van szó.

Kollégánk már alig várta, hogy végre kibontsuk a papírból a kisebb-nagyobb nyuszikat. Elsőként az ízre koncentráltunk, és rögtön a legolcsóbbakkal indítottunk, ezek árai 200 és 250 forint között mozognak. Ezekből a Figaro márkájú tejcsokoládés és étcsokoládés változatokat ízleltük. Az ízük azonban csalódás volt: cukros íz dominált, kakaót alig éreztünk benne. Az egyetlen hely, ahol kakaóról olvashattunk, a papír csomagolás volt. A formájuk és külalakjuk viszont kifogástalanul kidolgozott, igényes megjelenést nyújtottak, több hangsúlyt fektettek rá. A középmezőnyben a Milka, a Kitkat és a Balaton végzett. A Balaton csokinyusziba sikerült belecsempészni a Balaton csokiszelet roppanós jellegét. A Kitkat és a Balaton holtversenyben végzett, de a kollégák egyértelműen a Kitkat-nek szavaztak nagyobb bizalmat.

Különböző kategóriájú csokinyuszikat vettünk górcső alá. Fotó: Karnok Csaba

Ami drága, nem biztos hogy finom is

Meglepetésre a Lindt aranypapíros csokinyuszija lecsúszott a dobogóról, pedig az ára alapján simán esélyes lehetett volna a győzelemre. Hiába a prémium összetevők, az íze túlzottan édes és nehézkes – egy harapás, és máris jön az instant cukorsokk. Szegeden akciósan 1400 forintért kapható, teljes áron pedig 1560 forintot kérnek érte. Ugyanebben az árkategóriában futott be a Szerencsi cukormentes csokinyuszi, amely tej- és étcsokoládés változatban is meglepően jól teljesített. Szerkesztőségünkben egyöntetű sikert aratott – lehet, hogy a sok édes roham után pont egy ilyen cukormentes, de karakteres ízre volt szükségünk. A Szerencsi így szép csendben, de magabiztosan lopta be magát a toplistánkba.