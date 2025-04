Ők díszítik évek óta Csongrád főutcáját, most is varázslatot hoztak – galériával

Csongrád főutcája időről időre új arcot ölt – nem városi beruházás vagy hivatalos rendezvény áll mögötte, hanem egy kis, lelkes közösség: a Csongrádi Pedagógus Nyugdíjas Klub tagjai, akik évek óta rendszeresen feldíszítik a város fő utcáját. A munkájuk épp olyan, mint ők maguk: színes és figyelmes. A tavaszi időszakhoz illő, ötletes dekorációk április eleje óta láthatók a város szívében, és nemcsak a járókelők figyelmét vonzzák, hanem mosolyt is csalnak az arcokra. A kezdeményezés újra bebizonyítja, hogy néhány kreatív ötlet és egy összetartó közösség is elég ahhoz, hogy a hétköznapi városi környezetből egy barátságosabb, élhetőbb tér szülessen. A díszítés mindig az aktuális időszakhoz igazodik – most például tavaszi, húsvéti hangulatot hoztak, tojásokkal, szalagokkal, figurákkal.

Fotó: Maszlag Edina

A Csongrádi Pedagógus Nyugdíjas Klub minden évben dekorációt készít

A kézzel készített alkotásokat egészen húsvét végéig megcsodálhatják a városlakók és az arra járók. A dekorációk esetében minden a részleteken múlik: tavaszi motívumok és kreatív megoldások teszik igazán különlegessé az utcát. Ezek az egyedi díszek nemcsak hangulatot teremtenek, hanem azt is megmutatják, mekkora érték rejlik a közösségi összefogásban és az önkéntes alkotás örömében.