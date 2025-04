Valóra vált egy tizenhárom éves kerekesszékes fiú álma – galériával

Csurár Viktor életéről, a betegségével való küzdelméről többször is írtunk lapunkban. A kisfiú egyéves koráig ugyanúgy fejlődött, mint a társai. Az első születésnapján már járt. A kis lábait azonban furcsán dobálta, anyukája csípőficamra gyanakodott. Elvitte szakorvoshoz, ahol számos vizsgálat után kiderült, a kisfiú SMA beteg. A gerinc eredetű izomsorvadás egy ritka betegség, génhiba okozza. A gerincvelő mozgató idegsejtjeinek fokozatos elvesztését eredményezi, izomgyengeséget, majd sorvadást okoz. Viktor állapota is fokozatosan romlott, egy idő után már nem tudott járni, mászni, de még egyedül felülni sem.

Csurár Viktor boldogan emlékszik vissza az április eleji Real Madrid meccsre. Közvetlen közelről szurkolhatott kedvenceinek. Fotó: Kovács Erika

SMA beteg, de van egy injekció, amivel nem romlik tovább az állapota

Viktor, vagy ahogy becézik, Vitya állapotában 2018-ban következett be változás, amikortól négyhavonta kapni kezdte a Spinraza nevű injekciót, ami megakadályozza a további romlást.

– Tavaly júniusban Viktor egy nagy gerincműtéten is átesett Budapesten. Olyan fokú volt a görbület a gerincén, az orvosok úgy döntöttek, meg kell műteni – tudtuk meg Pinczér Roxánától, az édesanyától. Idén nyáron pedig csípőműtét vár Viktorra.

– A jobb oldali csípőcsontom állandóan kiugrik, de vissza tudom rakni – mondta Viktor, aki erre a műtétre is úgy gondol, túl kell rajta esni, tudja, hogy sok fájdalommal jár majd a műtét utáni időszak, de ez az „ára”, hogy jobb legyen az állapota.

Fotó: Kovács Erika

Csurár Viktor benne van a játékban, hol szurkoló, hol játékvezető, és van, hogy kapus

Viktor most 6. osztályos, a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola tanulója. Reggelenként anyukája kíséri el az iskolába, ott pedig Ági néni, a gyógypedagógiai asszisztens segít a fiúnak. Viktornak sok barátja van, az iskolában és azon kívül is. A társai elfogadták a kerekesszékes fiút, bevonják a fociba is. Viktor hol szurkol, hol a játékot vezeti, olykor pedig ő a kapus. Az iskola egyébként is nagy szeretettel fordul Viktor felé. A tavalyi nagy műtétje után Bán Csaba lelkész meglátogatta a klinikán a kisdiákot, akiért társai és tanárai imádkoztak is.