A BYD új elektromos sportautója úgy néz ki, mint egy sci-fi álom – videóval

A Sanghaji Autószalonon bemutatták a Denza Z-t, egy látványos, teljesen elektromos sportkupét. Ez a modell nemcsak formatervezésével, de technológiai újításaival is a prémium kategóriás versenytársak közé pozicionálja magát.

A Denza Z elektromos sportautó a BYD válasza a prémium piac kihívásaira. Fotó: FB

A Denza Z egy négyüléses kupé, amit kétféle változatban – keménytetős és kabrió – is kínálnak majd. A sportos kialakítású, alacsony építésű autó kompakt méretekkel, keret nélküli ablakokkal és rejtett kilincsekkel hódít. A nagy méretű kerekek pedig még inkább kiemelik a jármű dinamizmusát.

A belső tér is a jövőt idézi: mesterséges intelligencia segíti a vezetőt, az összecsukható kormánykerék pedig különleges, futurisztikus hangulatot teremt. A gyártó ígérete szerint a Denza Z nemcsak a hétköznapokban, de versenypályán is precíz és érzékeny vezetési élményt kínál.

Habár a hivatalos ár és specifikáció még nem ismert, a kínai sajtó úgy tudja, az induló ár meghaladhatja a 300 ezer jüant (kb. 14,7 millió forint). Ez az összeg Magyarországon az adók és vámok miatt még magasabb lehet.

A Denza Z megjelenése jól mutatja, hogy a BYD nemcsak mennyiségben, hanem minőségben is szeretne világelső lenni. A kínai gyártó egyre nagyobb erőkkel terjeszkedik Európában is: 2025-ben Magyarországon indul el az első európai gyára, 2026-tól pedig Törökországban is beindul a termelés.